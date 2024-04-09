Samsung перевипустить Galaxy Watch 4 у 2024 році (фото) — Finance.ua

Samsung перевипустить Galaxy Watch 4 у 2024 році (фото) 09.04.2024, 01:39 — Фондовий ринок

Samsung перевипустить Galaxy Watch 4 у 2024 році (фото)

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Samsung може випустити новий смартгодинник під назвою Galaxy Watch FE. Кажуть, що він матиме схожі функції з Galaxy Watch 4. Але, виявляється, Samsung може випустити ребрендовану версію Galaxy Watch 4 2021 року, а не нову модель FE.

Надійне джерело, Макс Джамбор, пояснив на X/Twitter, що версії «FE» не буде, а майбутній годинник насправді буде перевипуском Galaxy Watch 4 2021 року.

Ця новина збігається з більш ранніми чутками від інформатора Роланда Куандта, який у лютому повідомив, що Samsung може випустити нову версію Galaxy Watch 4 у 2024 році.

Для Samsung не новина випускати нові ітерації своїх продуктів. Наприклад, нещодавно вони випустили Tab S6 Lite (2024), який є третьою версією оригінального Tab S6 Lite з 2020 року. Ці оновлені версії часто мають схожі характеристики з попередніми моделями.

Якщо ці повідомлення точні, то майбутній Galaxy Watch, ймовірно, матиме багато спільних рис з Galaxy Watch 4 2021 року.

Нагадаємо, що оригінальний Galaxy Watch 4 доступний у розмірах 40 мм і 44 мм. Він оснащений чипсетом Samsung Exynos W920, розширеними можливостями відстеження здоров’я, такими як вимірювання складу тіла та відстеження сну, працює на Wear OS 3 і має круглий Super AMOLED-дисплей.

Чи стане Galaxy Watch 4 (2024) гідним доповненням до існуючого асортименту носимих пристроїв Samsung, значною мірою залежить від його ціни та будь-яких незначних удосконалень, які Samsung може включити.

Наразі немає жодної офіційної дати випуску або інформації про ціну Galaxy Watch 4 (2024). Слідкуйте за потенційними анонсами та оновленнями від Samsung.

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