Компанія Білла Гейтса прискорює будівництво першої атомної станції наступного покоління — Finance.ua
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Компанія Білла Гейтса прискорює будівництво першої атомної станції наступного покоління

Технології&Авто
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Компанія Білла Гейтса прискорює будівництво першої атомної станції наступного покоління
Компанія Білла Гейтса прискорює будівництво першої атомної станції наступного покоління
Компанія, співзасновником якої є Білл Гейтс, збирається прискорити будівництво атомних електростанцій наступного покоління в США. Гендиректор TerraPower Кріс Левеск каже, що роботи розпочнуть у червні, навіть якщо до того часу не отримають дозволу від регулюючих органів, пише Financial Times.
Першу станцію планують звести біля вугільної електростанції в Кеммерері, штат Вайомінг. В експлуатацію її хочуть ввести вже у 2030 році. Більшість початкових робіт на майданчику не будуть пов’язані з ядерною діяльністю, сказав Левеск, додаючи, що компанія просуває свій проєкт «досить агресивно».
TerraPower, яка залучила 1 мільярд доларів від спонсорів, використовуватиме рідкий натрій, а не воду для охолодження своїх натрієвих реакторів, що зробить їх експлуатацію дешевшою. За підрахунками, заводи з натрієвими реакторами коштуватимуть вдвічі дешевше, ніж заводи з легководними реакторами.
«Коли ви використовуєте рідкий натрій як теплоносій замість води, це змінює правила гри», — сказав директор в інтерв'ю FT.
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Білл Гейтс допоміг заснувати TerraPower у 2006 році і відтоді є її головою. Компанія заявляє, що її мета — забезпечити світ більш доступною, безпечною та екологічно чистою формою ядерної енергії.
Очікується, що її натрієвий реактор коштуватиме 4 мільярди доларів, причому близько половини вартості покриє Міністерство енергетики США. CRV і Khosla Ventures є одними з венчурних інвесторів компанії.
За матеріалами:
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