Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику — Finance.ua

Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику Сьогодні 20:20

Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій для будівництва 11 000 МВт нових потужностей атомної енергетики до 2040 року, щоб допомогти досягти своїх цілей у сфері чистої енергії.

Індія запропонує приватним компаніям інвестувати близько 26 мільярдів доларів у свій ядерний енергетичний сектор, щоб збільшити кількість електроенергії з джерел, які не виробляють викидів вуглекислого газу, повідомили Reuters два джерела в уряді.

Деталі

Це перший випадок, коли Нью-Делі здійснює приватні інвестиції в атомну енергетику, джерело енергії. Фінансування допоможе Індії досягти своєї мети — до 2030 року 50% її встановлених потужностей для виробництва електроенергії використовуватиме невикопне паливо, порівняно з 42% зараз.

Уряд веде переговори принаймні з п’ятьма приватними компаніями.

Завдяки інвестиціям уряд сподівається побудувати 11 000 мегават (МВт) нових ядерних потужностей з виробництва електроенергії до 2040 року, повідомили джерела, які не бажають називати себе, оскільки план все ще завершується.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.