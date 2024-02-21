Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику — Finance.ua
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Індія прагне 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в атомну енергетику

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Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій для будівництва 11 000 МВт нових потужностей атомної енергетики до 2040 року, щоб допомогти досягти своїх цілей у сфері чистої енергії.
Індія запропонує приватним компаніям інвестувати близько 26 мільярдів доларів у свій ядерний енергетичний сектор, щоб збільшити кількість електроенергії з джерел, які не виробляють викидів вуглекислого газу, повідомили Reuters два джерела в уряді.
Деталі
Це перший випадок, коли Нью-Делі здійснює приватні інвестиції в атомну енергетику, джерело енергії. Фінансування допоможе Індії досягти своєї мети — до 2030 року 50% її встановлених потужностей для виробництва електроенергії використовуватиме невикопне паливо, порівняно з 42% зараз.
Уряд веде переговори принаймні з п’ятьма приватними компаніями.
Завдяки інвестиціям уряд сподівається побудувати 11 000 мегават (МВт) нових ядерних потужностей з виробництва електроенергії до 2040 року, повідомили джерела, які не бажають називати себе, оскільки план все ще завершується.
За матеріалами:
УНН
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