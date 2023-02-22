Комітет ВР підтримав законопроєкти про оподаткування сільгоспкооперативів — Finance.ua

Комітет ВР підтримав законопроєкти про оподаткування сільгоспкооперативів Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Комітет ВР підтримав законопроєкти про оподаткування сільгоспкооперативів

Комітет Верховної Ради з питань євроінтеграції підтримав законопроєкти, які вносять змін до Податкового кодексу України, що стосуються оподаткування сільськогосподарських кооперативів.

Зазначається, що законопроєкти № 4457 та № 4457-1 були підтримані членами комітету та визнані такими, положення яких не суперечать угоді про асоціацію, праву Європейського Союзу та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України.

«Мінагрополітики підтримує обидва законопроєкти. Проте проєкт закону, поданий народними депутатами (№ 4457-1. — Ред.), є дещо ширшим і вирішує питання запобігання подвійному оподаткуванню с/г кооперативів при виплаті патронажних дивідендів його членам. Така практика поширена в Європейському Союзі, в США, Канаді та в багатьох інших країнах», — зазначив радник міністра аграрної політики та продовольства України Михайло Соколов, представляючи законопроєкти.

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Як повідомлялося, урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів» (№ 4457) було зареєстровано у Верховній Раді 3 грудня 2020 року. Документ приводить положення кодексу у відповідність із законом «Про сільськогосподарську кооперацію». Зокрема, приводить термінологію Податкового кодексу у відповідність до закону та встановлює особливості оподаткування виплати патронажних дивідендів.

Документ пропонує виключити кошти, які повертаються члену сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку, внаслідок надлишково сплаченої вартості послуг, із загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на прибуток.

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Також не оподатковуються частка у статутному капіталі кооперативу і поворотний цільовий внесок, що повертаються у разі припинення ним членства.

Депутатський законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів» (№ 4457-1) зареєстровано у парламенті 20 грудня 2020 року. Він також пропонує привести термінологію кодексу у відповідність до закону «Про сільськогосподарську кооперацію» та встановлює особливості оподаткування виплати патронажних дивідендів.

Зокрема, документ дозволяє не сплачувати авансового внеску з податку на прибуток підприємств при виплаті патронажних дивідендів такими кооперативами. Водночас, отримані юридичними і фізичними особами — членами кооперативу патронажні дивіденди підлягають оподаткуванню як дохід такої особи.

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