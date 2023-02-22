За яких обставин можуть арештувати ваше майно: пояснення податківців — Finance.ua
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За яких обставин можуть арештувати ваше майно: пояснення податківців

Особисті фінанси
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За яких обставин можуть арештувати ваше майно: пояснення податківців
За яких обставин можуть арештувати ваше майно: пояснення податківців
Як пише Податковий кодекс, адміністративний арешт майна платника податків є способом, який забезпечить виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.
ДПС у Запорізькій області розповідає, коли можуть застосувати арешт майна.
Так, майно можуть арештувати, якщо з’ясовується одна з таких обставин:
  • платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
  • фізособа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
  • платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;
  • відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;
  • відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою відповідно до ПКУ, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
  • платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
  • платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;
  • платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог ПКУ інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки);
  • нерезидент розпочинає та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки.
За матеріалами:
Finance.ua
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