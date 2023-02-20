Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП — Finance.ua
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Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП

Особисті фінанси
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Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП
Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП
Уряд пропонує з 1 липня скасувати «спрощенку» за ставкою 2%. В Україні планують повернути попередню схему оподаткування.
Про це пише у своєму Telegram-каналі член комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Очікується, що це рішення запрацює з 1 липня 2023 року.
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Також у документі пропонують скасувати податкові пільги для ФОП 1 та 2 групи, відновити документальні перевірки та повернути штрафи за невикористання реєстратора розрахункових операцій.
Розглядати цей законопроєкт планують вже цього тижня. Зміна оподаткування є однією з умов Міжнародного валютного фонду.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила законопроєкт № 7137-д, який запровадив 40 нововведень для бізнесу під час воєнного стану. Зокрема, дозволив компаніям з обігом до 10 мільярдів гривень перейти на спрощену систему оподаткування, як на третій групі ФОП. Замість ПДВ (20%) і податку на прибуток (18%) вони сплачують 2% з доходу.
За матеріалами:
theБабель
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