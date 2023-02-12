Податки і ліміти для ФОПів: скільки треба платити у 2023 році — Finance.ua

Податки і ліміти для ФОПів: скільки треба платити у 2023 році Сьогодні 16:18 — Особисті фінанси

Податки і ліміти для ФОПів: скільки треба платити у 2023 році

Кожна з груп фізичних осіб-підприємців має свої річні ліміти доходу, визначені Податковим кодексом. Вони прив’язані до розміру мінімальної зарплати.

Отже, ліміти доходу такі:

I групи — 1 млн 118 тис. 900 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);

II групи — 5 млн 587 тис. 800 грн (834 розміри мінімальної зарплати);

III групи — 7 млн 818 тис. 900 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

У разі перевищення цих лімітів підприємець буде переведений на загальну систему оподаткування, що призведе до збільшення податків.

Ставки Єдиного податку

Ставки ЄП для платників I групи встановлюються у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року. У 2023 році це 2 684 грн.

Для платників II групи ставки ЄП встановлюються у відсотках до мінімальної зарплати — 6 700 грн, цьогоріч вона не збільшуватиметься.

Фіксовані ставки ЄП встановлюються сільськими, селищними, міськими радами. Вони не можуть бути більшими за 10% від прожиткового мінімуму для I групи ФОП та 20% від мінімальної зарплати для ФОПів II групи.

Тобто максимальний розмір Єдиного податку для підприємців I-II груп — 268,4 грн та 1340 грн, відповідно.

ФОПи найпоширенішої в Україні III групи обирають між двома ставками:

3% від доходу у разі сплати ПДВ;

5% від доходу.

Наразі ФОПи I та II групи можуть не сплачувати Єдиний податок, а підприємці III групи мають право платити 2% від доходу.

Окрім того, для всіх трьох груп ставка ЄП може встановлюватися на рівні 15% за таких умов:

до суми перевищення обсягу доходу;

до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків. Платники Єдиного податку I-III груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій);

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу.

ЄСВ

Єдиний соціальний внесок залежить від розміру мінімальної зарплати, яка з жовтня 2022 року встановлена на рівні 6 700 грн і не буде цьогоріч підвищуватися. З огляду на це:

мінімальний розмір ЄСВ на місяць становить 1 474 грн (22% від мінімальної зарплати);

максимальний розмір ЄСВ — 22 110 грн на місяць (22% від 15 розмірів мінімальних зарплат).

На час дії воєнного стану сплата ЄСВ добровільна. Проте період, за який не сплачувався цей внесок, не зараховуватиметься до страхового стажу, що в майбутньому може вплинути на пенсію.

Окрім того, з 1 січня 2021 року від сплати ЄСВ звільнилися підприємці, які не мали доходу, ФОПи, що отримують пенсію за віком або за вислугу років, особи з інвалідністю.

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