Комітет ВР підтримав скасування податкових пільг для імпорту — Finance.ua

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Комітет ВР підтримав скасування податкових пільг для імпорту

Вчора 14:55Особисті фінанси
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Комітет ВР підтримав скасування податкових пільг для імпортуКомітет ВР підтримав скасування податкових пільг для імпорту
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт Кабміну 7418 щодо скасування пільгового податкового режиму для імпорту.
Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає повернення мит та ПДВ для імпортних товарів. До цього ж документу входить і скасування критичного імпорту.
Що це означає? Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) законопроєктом скасовується пільга ПДВ та мита, акциз з 1 липня.
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Железняк також розповів, що паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через Дію.
«Також додали норму про те, що КМУ може надавати дзеркальні пільги на мита на іноземних товари, які звільненні з боку наших торгівельних партнерів для України», — додав посадовець.
Голосувати за законопроєкт депутати мають наступного тижня.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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