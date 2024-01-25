Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні — Finance.ua

Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні

Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили законопроект, який відкриє дорогу конфіскації російських активів та передачі їх Україні.

Нагадаємо, що ці гроші будуть направлені на відбудову після руйнувань, спричинених нападом рф.

Якщо законопроект пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний президентом США Джо Байденом, це дозволить здійснити першу в історії США конфіскацію активів країни, з якою вони не воюють. Після схвалення законодавці заявили, що адміністрація Байдена підтримує законопроект.

США мають активи російського центрального банку на суму від 5 до 6 мільярдів доларів, які вони заморозили в лютому 2022 року — відразу після нападу рф на Україну.

Ці дії було здійснено в координації з партнерами в Європі, Канаді та Японії, при цьому загальна сума заморожених активів російського центробанку, що знаходяться за кордоном, становить близько $300 млрд.

При цьому, група G7 ще не дійшла консенсусу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Але дії США з цього питання розглядаються як пріоритетний крок у приєднанні інших країн.

Читайте також Кулеба сказав, коли активи рф почнуть конфісковувати на користь України

У тексті зазначається, що виконавча влада має підтвердити Конгресу, що вона координує з партнерами з G7 та іншими сторонами спільну роботу щодо конфіскації російських активів для відновлення України.

«У тексті самого законопроекту чітко йдеться про необхідність багатосторонніх дій, не лише з G7, у ньому також згадується Австралія та кілька інших країн, де є російські активи», — прокоментував голова комітету сенатор-демократ Бен Кардін.

«Нам потрібно зробити це доповнення. Україна має це мати. Це питання виживання», — сказав Кардін, додавши, що цей законопроект — це спосіб чинити більший тиск на Росію, щоб вона вивела війська і «взяла на себе відповідальність за заподіяний збиток».

Довідка Finance.ua:

22 січня керівники МЗС країн Євросоюзу дали політичну згоду на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів;

водночас Reuters із посиланням на російських чиновників повідомляє, що Євросоюз навряд чи конфіскує заморожені активи російського центробанку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків;

при цьому західні лідери підтримують ідею фінансування України під час війни шляхом конфіскації та переведення в готівку російських активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.