Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні

Казна та Політика
51
Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні
Комітет Сенату Конгресу підтримав передачу заморожених російських активів Україні
Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили законопроект, який відкриє дорогу конфіскації російських активів та передачі їх Україні.
Нагадаємо, що ці гроші будуть направлені на відбудову після руйнувань, спричинених нападом рф.
Якщо законопроект пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний президентом США Джо Байденом, це дозволить здійснити першу в історії США конфіскацію активів країни, з якою вони не воюють. Після схвалення законодавці заявили, що адміністрація Байдена підтримує законопроект.
Читайте також
США мають активи російського центрального банку на суму від 5 до 6 мільярдів доларів, які вони заморозили в лютому 2022 року — відразу після нападу рф на Україну.
Ці дії було здійснено в координації з партнерами в Європі, Канаді та Японії, при цьому загальна сума заморожених активів російського центробанку, що знаходяться за кордоном, становить близько $300 млрд.
При цьому, група G7 ще не дійшла консенсусу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Але дії США з цього питання розглядаються як пріоритетний крок у приєднанні інших країн.
Читайте також
У тексті зазначається, що виконавча влада має підтвердити Конгресу, що вона координує з партнерами з G7 та іншими сторонами спільну роботу щодо конфіскації російських активів для відновлення України.
«У тексті самого законопроекту чітко йдеться про необхідність багатосторонніх дій, не лише з G7, у ньому також згадується Австралія та кілька інших країн, де є російські активи», — прокоментував голова комітету сенатор-демократ Бен Кардін.
«Нам потрібно зробити це доповнення. Україна має це мати. Це питання виживання», — сказав Кардін, додавши, що цей законопроект — це спосіб чинити більший тиск на Росію, щоб вона вивела війська і «взяла на себе відповідальність за заподіяний збиток».

Довідка Finance.ua:

  • 22 січня керівники МЗС країн Євросоюзу дали політичну згоду на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів;
  • водночас Reuters із посиланням на російських чиновників повідомляє, що Євросоюз навряд чи конфіскує заморожені активи російського центробанку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків;
  • при цьому західні лідери підтримують ідею фінансування України під час війни шляхом конфіскації та переведення в готівку російських активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.