Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні — Finance.ua

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.
Про це повідомляє нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.
«Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10 457 та 10 456) про продовження дії воєнного стану. „За“ 18 — рішення ухвалено одностайно», — розповів він.
Пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів — відповідно до 13 травня 2024 року.
«Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні», — додав нардеп.
Довідка Finance.ua
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