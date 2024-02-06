Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні — Finance.ua

Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні Сьогодні 10:40 — Казна та Політика

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомляє нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram

«Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом Указів (10 457 та 10 456) про продовження дії воєнного стану. „За“ 18 — рішення ухвалено одностайно», — розповів він.

Пропонується продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні з 14 лютого 2023 року, на 90 днів — відповідно до 13 травня 2024 року.

«Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua

30 січня цього року у ВРУ було повторно внесено Урядовий проєкт Закону № 10 449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації. Бізнес проаналізував його, і чимало норм викликають питання.

Оновлена версія закону про мобілізацію: всі деталі.

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