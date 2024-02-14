Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом — Finance.ua
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Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом

Казна та Політика
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Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом
Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом, Фото: Getty Images
Командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Наша мета — дебюрократизація армії. Уже спрощений облік військового майна. Командири не витрачатимуть більшість свого часу на заповнення документів. Облік буде відбуватися в електронній формі», — сказано в повідомленні.
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Він наголосив, що важливо, щоб перехід від паперу до цифри відбувся впорядковано та швидко.
Також прем'єр заявив, що доручив Міністерству оборони в стислі терміни продовжити спрощення.
«Ідеться про те, що командири мають отримати право списувати військове майно своїм наказом без погодження з вищими посадовцями. Це стосується майна вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це орієнтовно 1,7 млн грн», — пояснив прем'єр.
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Ці норми не будуть поширюватись безпосередньо на зброю, але дають можливість списувати без зайвої тяганини знищені дрони, боєприпаси, автомобілі та інше майно.
«Таким чином офіцери зосередяться на виконанні бойових завдань, а не на бюрократичній переписці», — підсумував Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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