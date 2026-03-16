Місце для вашої реклами

Коли вигідніше купувати авто — місяць має значення

На купівлі авто можна зекономити
Під час вибору автомобіля більшість покупців орієнтується передусім на бюджет і власні потреби. Водночас важливу роль може відігравати і час покупки. За словами експертів автомобільного ринку, правильно обраний період здатен допомогти заощадити значну суму.

Кінець року — більше знижок

Одним із найвигідніших періодів для купівлі нового автомобіля вважаються листопад і грудень. Наприкінці року дилери прагнуть виконати плани продажів, звільнити склади перед появою нових моделей та покращити фінансові показники.
Саме тому в цей час на ринку з’являється більше акційних пропозицій, знижок і бонусів для покупців.
Особливо вигідно купувати автомобілі попереднього модельного року, коли вже анонсовано нові версії.

Початок року — спокійніший ринок

У січні та лютому ринок зазвичай менш активний. Після свят попит на автомобілі знижується, тому дилери можуть бути більш готовими до переговорів щодо ціни або додаткових умов.
Якщо покупка не є терміновою, цей період також може бути вигідним.

Весна та літо — час підвищеного попиту

Навесні та влітку ринок традиційно активізується. Багато людей купують автомобілі перед відпустками або для подорожей, тому попит зростає.
У цей період знижки пропонують рідше, а домовитися про додаткові бонуси може бути складніше.
Чому важливий навіть день покупки

Значення може мати не лише місяць, а й конкретна дата. Наприкінці місяця менеджери автосалонів часто намагаються виконати план продажів.
Саме тому в ці дні покупці іноді можуть отримати додаткову знижку або бонус — наприклад, комплект шин чи сервісне обслуговування.

Що ще впливає на ціну автомобіля

На вартість авто можуть впливати й інші чинники:
  • вихід нової моделі;
  • курс валют;
  • акційні програми імпортерів;
  • складські залишки певної комплектації.
Фахівці радять не поспішати з покупкою та протягом кількох місяців відстежувати пропозиції на ринку. Іноді різниця у вартості залежить не лише від марки автомобіля, а й від правильно обраного моменту для покупки.
За матеріалами:
expert.in.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
