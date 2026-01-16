Коли військовослужбовці можуть отримати «оздоровчі» — розʼяснення Міноборони
Військовослужбовці мають право на отримання раз на рік грошової допомоги для оздоровлення у розмірі їхнього грошового забезпечення.
Міністерство оборони розʼяснило, коли саме військові набувають таке право.
Згідно з Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженим наказом Міністерства оборони України:
- Військовослужбовцям, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.
Згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:
- Військовослужбовцям тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки […], за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.
Таким чином військовослужбовці набувають право на відпустку та допомогу для оздоровлення відразу після першого повного місяця служби.
Умови
Варто наголосити: законодавчо прописано, що щорічна основна відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Крім того, можуть бути інші обʼєктивні причини відмови у наданні відпустки: наприклад, уже складений наперед графік відпусток.
Також зазначимо, що грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:
- у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки, у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки;
- без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) — на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.
Раніше ми повідомляли, що депутати ініціюівли підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил до 100 тис. грн.
