Коли вам може знадобитися характеристика з місця роботи, і що це таке — Finance.ua

Коли вам може знадобитися характеристика з місця роботи, і що це таке Сьогодні 18:01 — Особисті фінанси

Коли вам може знадобитися характеристика з місця роботи, і що це таке

Експрети Work.ua пояснили, чим відрізняється характеристика на працівника від рекомендацій роботодавця, коли у вас можуть попросити такий документ та як зазвичай складають характеристику з місця роботи.

Характеристика з місця роботи — це діловий документ, який надає обʼєктивну оцінку навичкам, знанням, професійним та подекуди особистим якостям працівника. Характеристику зазвичай складає чи видає від свого імені генеральний директор або його заступник, рідше — безпосередній керівник. Але керівник та HR-менеджер беруть участь в написанні.

Коли може знадобитися характеристика працівника

Такий документ складають у різних випадках — на запит самого працівника, HR-служб чи навіть державних органів. Наприклад, характеристику на робітника можуть запитувати:

майбутній, потенційний роботодавець, коли йдеться про попереднє місце роботи шукача;

HR-відділ вашої компанії або інший відділ, коли ви претендуєте на підвищення, переходите в інший департамент або роботодавець роздумує над вашим пониженням у посаді або хоче накласти дисциплінарне стягнення (таке, на жаль, теж буває);

державні органи — запит може бути повʼязаний з проходженням військової служби, отриманням візи до інших країн, походити від правоохоронних органів, судів тощо;

освітні заклади — коли ви вступаєте на навчання, хочете підвищити кваліфікацію, пройти переатестацію;

якщо ви хочете посісти виборну посаду в держорганах і висуваєте свою кандидатуру.

Важливий нюанс: характеристика з попереднього місця роботи вважається дійсною та актуальною, якщо людина припинила там працювати не більш як 3 роки тому.

Чим відрізняються характеристика на працівника і рекомендації

Саме в обʼєктивному поданні інформації про фахівця і полягає основна відмінність характеристики від рекомендації з місця роботи. Якщо в рекомендаціях зазвичай висвітлюють саме позитивні сторони людини, бо вони покликані схилити майбутнього роботодавця до прийняття фахівця на роботу, то характеристика повинна розповідати й про плюси, і про мінуси фахівця. Друга відмінність — у різноманітності ситуацій, коли є потреба в документі. Для характеристики працівника їх цілий ряд, який ми вже розглянули вище. Рекомендації ж потрібні саме під час працевлаштування або просування карʼєрою всередині своєї компанії (і то, в такій ситуації теж частіше складають саме характеристику). Характеристика — документ офіційний. І якщо в ньому міститься наклеп, недостовірна інформація, яка може негативно вплинути на професійний розвиток, карʼєру та життя працівника загалом, він може навіть подати скаргу до суду. Також допускається можливість передачі неточної, на вашу думку, характеристики разом із заявою, що ви оскаржуєте весь документ чи окремі його пункти. Водночас рекомендації від роботодавця такими офіційними не вважаються.

Які є вимоги до характеристики, як її пишуть

Зазвичай характеристику з місця роботи вміщують в 1 аркуш A4 (набирають шрифтом Times New Roman, 12 або пишуть від руки). Загалом, хоч документ і офіційний, єдиних вимог до нього немає: якщо до роботодавця, наприклад, звернуться з суду, то уточнять форму подання інформації в характеристиці, але загалом вона є вільною.

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При цьому характеристику з місця роботи подають на бланках компанії, додають назву підприємства, ставлять печатку директора — тобто, має бути зрозуміло, хто видав документ. Так само чітко прописується, на кого характеристику видано.

План документа може бути таким:

інформація про роботодавця (чи ексроботодавця);

назва документа — характеристика;

дані працівника — ПІБ, рік народження, посада, стаж, можливо, освіта чи сімейний стан;

посадові обов’язки, оцінка їхнього виконання (наприклад, дані про штрафи, стягнення та професійні нагороди);

рівень професійних навичок;

рівень софт-скілс — можна обмежитися даними про роботу в колективі, особисті якості описують опціонально;

мета складання характеристики (або висновок з описаного, що відповідає на запит — наприклад, що працівник чудово підходить на посаду редактора);

дата, імʼя, назва посади, печатка та підпис директора (чи того, хто складав документ).

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