Коли в Україні можуть скасувати мораторій на підвищення тарифів на газ — Finance.ua

Коли в Україні можуть скасувати мораторій на підвищення тарифів на газ Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Коли в Україні можуть скасувати мораторій на підвищення тарифів на газ

Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, опалення та гарячу воду підписаний президентом Володимиром Зеленським у 2022 році. Він має діяти до кінця воєнного стану. Проте, вже через кілька місяців газ для населення може подорожчати до 9−9,5 грн/куб. м. Про це одночасно кажуть, як експерти, так і деякі депутати Верховної Ради.

Експерти з питань енергетики та комунальних послуг припускають, що у випадку тиску зовнішніх партнерів, особливо кредиторів, та нестачі десятків мільярдів гривень у бюджеті, не можна покладатися на 100% на дію «газового мораторію». А щоб скасувати цей мораторій, достатньо буде зібрати голоси у Верховній Раді України.

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«Я припускаю, що там накопичилися серйозні проблеми через багаторічні непрофесійні дії уряду саме в тарифоутворенні на тепло й в стосунках між «Нафтогазом» і теплокомуненерго, де вже накопичилися астрономічні борги. Я останню звірку не бачив, але думаю, що там вже під сто мільярдів. Припускаю, що уряд шукає якийсь варіант, щоб цю проблему обійти саме за рахунок підвищення. Але вони не будуть це називати підвищенням, вони будуть називати це приведенням тарифів до собівартості.



З іншого боку, це суперечить закону. Тому я сам уважно спостерігаю за цим процесом. Поки що ніяких таких спроб я не бачу. Зрозуміло, тому що уряду зараз головне подивитися на реакцію на підвищення тарифів на електроенергію", — говорить народний депутат Олексій Кучеренко.

А от мораторію на підвищення вартості газу та тепла для непобутових споживачів в Україні немає. За даними Мінекономіки середня вартість добутого в Україні газу наразі складає 12,46 грн/куб. м. Це зіставно з цінами на газ на біржах у Великобританії та Нідерландах. А за майже 16 грн «Нафтогаз України» продає газ бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що вже через кілька місяців газ для населення може подорожчати до 9−9,5 грн/куб. м. Таке підвищення вплине і на ціни на теплопостачання та гарячу воду. За його прогнозами загалом тарифи на газ для населення може зрости до 11−13 грн/куб. м, можливо, поступово дійдуть після цього до 16 грн/куб. м (вдвічі більше, ніж населення платить зараз). Тарифи на тепло й гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів зростуть на 30−50% залежно від регіону. Втім, коли саме станеться подорожчання, невідомо, адже за словами Попенка воно планувалося ще у 2023 році, але не відбулося.

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«Поки не ясно, чи торкнеться підвищення тарифів лише юридичних осіб, таких як водоканали та теплокомуненерго, чи зачепить також населення. У Кабміні розглядаються різні варіанти, включаючи затвердження нових тарифів для теплокомуненерго чи підвищення для них вартості газу з дозволом місцевій владі підіймати тарифи», — зазначив Попенко.

Експерт наголосив, що підвищення тарифів давно обговорювалося Світовим банком та іншими організаціями з метою покриття видатків та збільшення надходжень до бюджету.

Інформатор Гроші За матеріалами:

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