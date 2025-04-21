Коли можна отримати соцпенсію та у якому віці — Finance.ua

Коли можна отримати соцпенсію та у якому віці Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Коли можна отримати соцпенсію та у якому віці

В Україні для виходу на пенсію за віком у 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Особи з менше ніж 15 роками стажу можуть отримати соціальну допомогу від держави, але після досягнення 65 років.

Щороку в Україні зростає рівень необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Для людей, у яких не вистачає страхового стажу, або ж його майже немає, передбачена соціальна допомога від держави. Втім вік отримання такої пенсії становить 65 років.

У якому віці можна отримати соцдопомогу

Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок, передає 24 Канал.

Аби вийти на пенсію у 63 роки доведеться отримати стаж від 22 до 31 року. А для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 15 до 21 року стажу.

Водночас для осіб, у яких менш як 15 років стажу, передбачена державна соціальна допомога після досягнення 65 років.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше ніж 35 років стажу.

Який розмір соціальної пенсії

У 2025 році розмір соцдопомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Кожні 6 місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується.

Для призначення соцдопомоги потрібно звернутися до органу соціального захисту населення й надати такі документи:

заяву,

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків,

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж,

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців,

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

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Нагадаємо, середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні. Про це стало відомо зі статистичних даних Пенсійного фонду станом на 11 квітня 2025 року.

Найбільше з початку року зросли пенсії, чи довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні. Загалом наразі 10,3 мільйона українців отримують пенсії. Найбільша частка пенсіонерів отримують пенсію за віком, а саме — 7,5 мільйона осіб.

Телеканал 24 За матеріалами:

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