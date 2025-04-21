Коли можна отримати соцпенсію та у якому віці — Finance.ua

Коли можна отримати соцпенсію та у якому віці
В Україні для виходу на пенсію за віком у 60 років у 2025 році потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.
Особи з менше ніж 15 роками стажу можуть отримати соціальну допомогу від держави, але після досягнення 65 років.
Щороку в Україні зростає рівень необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Для людей, у яких не вистачає страхового стажу, або ж його майже немає, передбачена соціальна допомога від держави. Втім вік отримання такої пенсії становить 65 років.
У якому віці можна отримати соцдопомогу
Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2025 році, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок, передає 24 Канал.
Аби вийти на пенсію у 63 роки доведеться отримати стаж від 22 до 31 року. А для того, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 15 до 21 року стажу.
Водночас для осіб, у яких менш як 15 років стажу, передбачена державна соціальна допомога після досягнення 65 років.
Щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше ніж 35 років стажу.
Який розмір соціальної пенсії
У 2025 році розмір соцдопомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Кожні 6 місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується.
Для призначення соцдопомоги потрібно звернутися до органу соціального захисту населення й надати такі документи:
- заяву,
- паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків,
- довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж,
- декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців,
- копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).
Депозити в банках
Нагадаємо, середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні. Про це стало відомо зі статистичних даних Пенсійного фонду станом на 11 квітня 2025 року.
Найбільше з початку року зросли пенсії, чи довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні. Загалом наразі 10,3 мільйона українців отримують пенсії. Найбільша частка пенсіонерів отримують пенсію за віком, а саме — 7,5 мільйона осіб.
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