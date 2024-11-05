Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro — Finance.ua

Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro 05.11.2024, 01:23 — Технології&Авто

Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro

Компанія Apple готується до випуску оновлення M 5 до гарнітури Vision Pro у 2025 році. Проте випуск більш дешевої моделі технологічний гігант відтерміновує.

Про це повідомляє Appleinsider.

За словами інсайдера Мін-Чі Куо, виробництво нової гарнітури Apple Vision Pro, яка має стати дешевшою версію, перенесли до щонайменше 2027 року.

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Зробити це компанія вирішила начебто через міркування про те, що просте зниження ціни не допоможе створити успішні кейси використання.

«Це схоже на ситуацію з HomePod — навіть після запуску дешевшого HomePod mini розумні колонки Apple не стали основними продуктами», — зазначив Мін-Чі Куо.

У 2025 році Apple випустить оновлені Vision Pro, які матимуть процесор М 5 .

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