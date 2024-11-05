Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro — Finance.ua

Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro
Компанія Apple готується до випуску оновлення M5 до гарнітури Vision Pro у 2025 році. Проте випуск більш дешевої моделі технологічний гігант відтерміновує.
Про це повідомляє Appleinsider.
За словами інсайдера Мін-Чі Куо, виробництво нової гарнітури Apple Vision Pro, яка має стати дешевшою версію, перенесли до щонайменше 2027 року.
Зробити це компанія вирішила начебто через міркування про те, що просте зниження ціни не допоможе створити успішні кейси використання.
«Це схоже на ситуацію з HomePod — навіть після запуску дешевшого HomePod mini розумні колонки Apple не стали основними продуктами», — зазначив Мін-Чі Куо.
У 2025 році Apple випустить оновлені Vision Pro, які матимуть процесор М5.
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