Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro — Finance.ua

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Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro

Технології&Авто
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Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro
Коли Apple випустить дешевшу модель Vision Pro
Компанія Apple готується до випуску оновлення M5 до гарнітури Vision Pro у 2025 році. Проте випуск більш дешевої моделі технологічний гігант відтерміновує.
Про це повідомляє Appleinsider.
За словами інсайдера Мін-Чі Куо, виробництво нової гарнітури Apple Vision Pro, яка має стати дешевшою версію, перенесли до щонайменше 2027 року.
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Зробити це компанія вирішила начебто через міркування про те, що просте зниження ціни не допоможе створити успішні кейси використання.
«Це схоже на ситуацію з HomePod — навіть після запуску дешевшого HomePod mini розумні колонки Apple не стали основними продуктами», — зазначив Мін-Чі Куо.
У 2025 році Apple випустить оновлені Vision Pro, які матимуть процесор М5.
За матеріалами:
Speka
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