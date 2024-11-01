Apple випускатиме MacBook Air з подвоєним обсягом оперативної пам’яті — Finance.ua

Apple випускатиме MacBook Air з подвоєним обсягом оперативної пам’яті 01.11.2024, 00:24 — Технології&Авто

Apple випускатиме MacBook Air з подвоєним обсягом оперативної пам’яті

Apple продовжує тиждень анонсів і щойно оголосила про зміни в конфігураціях MacBook Air, ціни на який стартують від 999 доларів.

У 2016 році Apple відмовилася від комп’ютерів з 4 ГБ оперативної пам’яті, подвоївши мінімальний обсяг до 8 ГБ. Тепер компанія робить це знову. Жоден з комп’ютерів Apple, представлених цього тижня, не отримав менш як 16 ГБ оперативної пам’яті.

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2 і M 3 , Тепер Apple оголосила, що такий обсяг оперативної пам’яті буде мінімальним і для її MacBook Air на базі чипів Mі M пише The Verge. Цікаво, що ціна при цьому не змінилася. Найдешевший MacBook Air все ще коштує від 999 доларів. Хоча Apple прямо про це не каже, найімовірнішою причиною збільшення ОП є повсюдне впровадження штучного інтелекту компанії Apple Intelligence.

Нагадаємо, вісім років тому Apple зробила 8 ГБ оперативної пам’яті мінімумом для 13-дюймового MacBook Air. Через кілька місяців після цього компанія припинила випуск 11-дюймової версії з 4 ГБ ОП.

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