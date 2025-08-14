Kodak повідомляє про загрозу банкрутства — CNN
Відомий фотогігант «Kodak» попередив інвесторів, що компанія може закритися після 133 років роботи — все через неможливість погасити борги на суму близько $500 млн.
Про це пише CNN.
У фінансовому звіті компанія прямо зазначає: «існує значна невизначеність» щодо можливості тривалого існування фірми — доступних коштів наразі недостатньо, щоб виконати всі фінансові зобов’язання.
Компанія планує призупинити внески до пенсійного плану, щоб звільнити більше коштів для погашення боргу. Водночас керівництво запевняє — попри «виклики непередбачуваного бізнес-середовища», «Kodak» просувається згідно зі своїми довгостроковими стратегіями та шукає нові джерела прибутків.
Зараз бренд також завершує будівництво підприємства для виробництва фармацевтичних інгредієнтів у США — разом з традиційними товарами, такими як плівка, хімікати та принти.
Компанія вже заявила, що тарифи не матимуть «суттєвого впливу» на її діяльність, оскільки більшість продукції створюється саме в США.
