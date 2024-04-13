Škoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото) — Finance.ua

Škoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото) Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Škoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото), Фото: Skoda

Компанія Škoda Auto офіційно представила друге покоління флагманського кросовера Kodiaq. Чеський автовиробник вирішив збільшити розміри цієї моделі.

Про це йдеться на офіційному сайті Škoda.

Зазначається, що оновлена версія кросовера Škoda Kodiaq побудована на екологічності, просторі та безпеці. Також розширена лінійка силових агрегатів.

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У Kodiaq другого покоління Škoda ще більше удосконалила міцний та скульптурний дизайн позашляховика, надавши йому суворішого вигляду.

У новому кросовері тепер квадратні колісні арка, новий логотип бренду на капоті і напис на задніх дверях. Також ця модель отримала масивні радіаторні грати та задній бампер.

Фото: Skoda

Більш виразні фари: світлодіодні матричні фари та передні ґрати з горизонтальною світловою смугою, а також сполучені між собою світлодіодні задні ліхтарі з анімованими індикаторами дебютують на новому Kodiaq.

Kodiaq виріс більш ніж на шість сантиметрів, пропонуючи більше місця для семи пасажирів та великої кількості багажу.

Крім того, Skoda покращила аеродинаміку моделі, досягнувши значення 0,282. Значних аеродинамічних покращень було досягнуто завдяки впровадженню активних охолоджуючих жалюзі та зміні дизайну переднього та заднього бамперів.

Фото: Skoda

Абсолютно новий Kodiaq оснащується найсучаснішими інформаційно-розважальними системами, включаючи опціональний 13-дюймовий екран.

Система голосового управління з середини 2024 року стане ще більш досконалою завдяки інтеграції чат-бота ChatGPT, що базується на штучному інтелекті.

Фото: Skoda

Škoda Kodiaq офіційно продається в Україні. Його вартість починається від 1 517 867 грн.

Ймовірніше, друге покоління цієї моделі також буде представлено на українському ринку.

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