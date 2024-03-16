Клавіатура для ніг: японці вигадали новий пристрій (фото) — Finance.ua

Клавіатура для ніг: японці вигадали новий пристрій (фото) 16.03.2024, 00:12 — Технології&Авто

Клавіатура для ніг: японці вигадали новий пристрій (фото), Фото: Sanwa Supply

Японський пристрій Sanwa Supply 400-MA179 дозволяє допомагати собі ногами під час друку на клавіатурі.

Про нього розповідає сайт Tom’s Hardware.

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Гаджет має три педалі для натискання ногами, під якими розташовані кнопки. Пристрій підключається за допомогою стандартного порту USB Type-A.

Однак геймери не зможуть використовувати його для ігор із автомобільними перегонами, адже він не має чутливості до натискання.

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Проте він може стати чудовим помічником під час роботи з комп’ютером, оскільки всі педалі можна запрограмувати, щоб вони заміняли будь-які клавіші клавіатури.

Фото: Sanwa Supply

Гаджет має вбудовану пам’ять, у якій зберігаються налаштування. Тож якщо перенести його на інший комп’ютер, він працюватиме так само, як і раніше. Водночас навіть не потрібно буде встановлювати драйвер на новий ПК.

Програмувати можна не тільки окремі натискання клавіш, але й комбінації, які можуть бути корисними для ігор або навіть покращити робочий процес у професійному середовищі.

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Контролер 400-MA179 невеликий і може бути розміщений майже під будь-яким столом. Кабель має довжину 2 метри, тому є достатньо свободи для зручного розміщення гаджета на підлозі.

Фото: Sanwa Supply

Модель Sanwa Supply 400-MA179 можна знайти на сайті її японського виробника за ціною, еквівалентною 36 доларам США. Sanwa Supply надає 6-місячну гарантію на пристрій, яка починається з моменту покупки.

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