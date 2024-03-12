У США почали перевірку понад 250 тисяч автомобілів Honda через проблеми із гальмуванням — Finance.ua
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У США почали перевірку понад 250 тисяч автомобілів Honda через проблеми із гальмуванням

Технології&Авто
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У США почали перевірку понад 250 тисяч автомобілів Honda через проблеми із гальмуванням
У США почали перевірку понад 250 тисяч автомобілів Honda через проблеми із гальмуванням
У понеділок у Сполучених Штатах регулятор почав перевірку близько 250 712 автомобілів Honda Insight та Honda Passport через можливість ненавмисної активації екстреного гальмування.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
У звіті регулятора зазначено, що Управління із розслідування дефектів (ODI) отримало 46 скарг, які включали повідомлення про три аварії або пожежі та два випадки травмування водіїв автомобілів Honda.
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За даними NHTSA, ненавмисне ввімкнення системи автоматичного екстреного гальмування у транспортних засобах може збільшити ризик зіткнення, що призведе до травм і пошкодження майна.
Перший етап розслідування регулятора передбачає аналіз отриманих скарг споживачів або сервісних бюлетенів автовиробника, які підтверджують наявність дефекту безпеки у вказаних моделях Honda.
За матеріалами:
Укрінформ
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