Кіпру не вистачає іноземних робітників: у яких секторах найбільше — Finance.ua

Кіпру не вистачає іноземних робітників: у яких секторах найбільше Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Кіпру не вистачає іноземних робітників: у яких секторах найбільше

Кіпр переживає серйозну кризу у будівельному секторі через нестачу робочої сили, що викликає тривогу у Федерації асоціацій будівельних підрядників Кіпру (OSEOK).

Про це повідомляє Schengen News

Федерація звернулась до уряду з вимогою негайно вжити заходів для вирішення кадрової проблеми. Проблема дефіциту робочої сили не обмежується лише будівельною галуззю. Вона також негативно позначається на туризмі, готельному бізнесі, роздрібній торгівлі та охороні здоров’я, що ставить під загрозу економічне зростання Кіпру.

Незважаючи на низький рівень безробіття, країна стикається з гострою потребою в робітниках, особливо в секторах, пов’язаних зі збільшенням туристичного потоку та зростанням обсягів інвестицій.

У зв’язку з цим Федерація OSEOK наголосила на необхідності розробки довгострокової стратегії для вирішення кадрового дефіциту в будівельному секторі.

Пропозиції Федерації для вирішення кадрової кризи

Для стабілізації ситуації Федерація підрядників пропонує комплексні заходи:

Прискорення процесу схвалення заявок на роботу для іноземних фахівців, адже зараз розгляд триває до шести місяців. Укладання двосторонніх угод з країнами, що мають кваліфіковану робочу силу. Покращення зв’язку між системою освіти та ринком праці, щоб готувати молодих фахівців з урахуванням потреб будівельної галузі. Розгляд можливості залучення шукачів притулку для заповнення вакантних посад.

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У грудні 2024 року міністр праці Кіпру Йіанніс Панайоту підписав указ, що спрощує процес працевлаштування кваліфікованих фахівців з країн, які не є членами ЄС. Це рішення має на меті полегшити залучення іноземних робітників та надати студентам-іноземцям можливість працювати на неповний робочий день.

Особливу увагу надають таким секторам, як:

Інформаційні та комунікаційні технології

Морська промисловість

Фармацевтичні дослідження

Крім того, іноземні фахівці можуть подати заявку на Європейську блакитну картку, що надає право жити та працювати у країнах ЄС.

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Таким чином, Кіпр прагне спростити доступ до ринку праці для іноземців, щоб компенсувати брак кадрів у ключових секторах економіки.

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