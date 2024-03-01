Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік — Finance.ua
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Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік

Світ
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Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік
Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік
Республіка Кіпр продовжила до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для осіб, які вже мають такий статус.
«Міністерство внутрішніх справ інформує всі зацікавлені сторони, що на підставі відповідного рішення Ради міністрів право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік тим особам, які отримали таке право на Кіпрі, тобто до 4 березня 2025 року», — констатується в офіційному оголошенні Служби у справах біженців.
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Уточнюється, що «для тих, хто вже отримав тимчасовий захист, немає необхідності подавати нову заяву до Служби у справах біженців або видавати нову біометричну посвідку на проживання в Департаменті обліку населення та імміграції».
Ті особи, які бажають отримати тимчасовий захист уперше, мають подати заяву або в електронному вигляді за посиланням, або особисто за адресою головного офісу Служби у справах біженців у Нікосії.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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