Як купити нерухомість на Кіпрі: ціни, процедура, податки — Finance.ua

Як купити нерухомість на Кіпрі: ціни, процедура, податки Сьогодні 14:07 — Нерухомість

Як купити нерухомість на Кіпрі: ціни, процедура, податки

Кіпр — країна, яка славиться не тільки багатою історією та ідеальними кліматичними умовами, а й інвестиціями у ринок нерухомості. Так, на Кіпрі можна купити апартаменти у міській і сільській місцевості, придбати елітну нерухомість на березі моря чи невеликий приватний будинок у тихих приміських зонах із привабливими краєвидами.

Як стверджують експерти порталу flombu.com , кіпрський ринок нерухомості характеризується стійкістю й високою адаптивністю до внутрішніх і світових економічних змін. Понад 50% міжнародних інвестицій у країну залучено саме через ринок нерухомого майна.

Чи може українець купити нерухомість на Кіпрі

Іноземцям не тільки дозволено купувати нерухомість на Кіпрі: така ініціатива заохочується на державному рівні. Придбавши на Кіпрі нерухомості на суму від 300 000 євро, іноземець може отримати статус резидента, а згодом — клопотати про громадянство.

Однак у купівлі нерухомого майна в цій країні є й певні умови. Громадяни держав, які не входять у Євросоюз, можуть купити на Кіпрі тільки житлову нерухомість площею, яка не перевищує 4014 м 2 .

За скільки можна купити нерухомість на Кіпрі

Станом на 2023 рік середня ціна на житло на Кіпрі коливається від 1100 до 2500 євро за квадратний метр, залежно від місця розташування і типу нерухомості.

Унікальні пропозиції на кіпрському ринку нерухомого майна здебільшого представлені у таких районах (однойменно і містах), як Нікосія, Лімасол, Пафос і Ларнака.

Найдорожча нерухомість на Кіпрі - у Лімасолі, місті елітних апартаментів, розкішних вілл і яхт.

Купити квартиру в Лімасолі можна у середньому за 2800 євро/м 2 . На околицях району апартаменти коштуватимуть у середньому 1900 євро за «квадрат».

Купити житлову нерухомість у Нікосії, столиці Кіпру, вдасться у середньому за 2100 євро/м 2 , у віддалених куточках району — від 1500 євро за «квадрат».

У Ларнаці, де зосереджено чимало заміських будинків, житло коштуватиме у середньому 1700 євро за «квадрат», у віддалених локаціях району — 1200 євро/м 2 .

Найдоступніша нерухомість серед перелічених районів Кіпру — у Пафосі, історичному центрі країни. Тут середня вартість квартири становитиме 1400 євро/м 2 . Апартаменти у віддалених місцевостях Пафосу обійдуться у середньому в 1100 євро/м 2 .

Купівля-продаж нерухомості на Кіпрі: як це відбувається

Аби купити квартиру, будинок чи віллу на Кіпрі, потрібно пройти доволі стандартну процедуру.

1. Вибрати об'єкт

Обрати нерухомість на Кіпрі можна самостійно або з допомогою агентства нерухомості. Однак фахівець, без якого не обійтися іноземному покупцю нерухомості на Кіпрі, — це юрист.

2. Зарезервувати нерухомість

Якщо покупець обрав нерухомість і розпочинається підготовка до укладення угоди, потрібно зарезервувати об'єкт. Для підкріплення броні на покупку нерухомості покупець дає завдаток — від 1500 до 5000 євро, залежно від вартості квартири чи будинку. У результаті продавець знімає об'єкт із продажу на термін, узгоджений із покупцем.

3. Відкрити рахунок у кіпрському банку

Щоб безготівково сплатити за нерухомість у два етапи — здійснити перший і кінцевий внески — покупцеві потрібно відкрити рахунок у банку на Кіпрі.

4. Підписати договір купівлі-продажу

Після спливу терміну резервування підписують основний договір про купівлю-продаж нерухомості. Покупець робить перший внесок за об'єкт у сумі 35% від його вартості.

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5. Зареєструвати угоду в Земельному кадастрі

Упродовж 1 місяця після сплати першого внеску у Земельному кадастрі реєструють основний договір купівлі-продажу. Покупець сплачує гербовий збір.

6. Подати заяву на затвердження купівлі нерухомості

Реєструючи угоду про купівлю нерухомості, потрібно подати клопотання до Ради міністрів. Так затверджується покупка нерухомості.

7. Сплатити основну суму за об'єкт

Після офіційного затвердження купівлі-продажу нерухомості у Раді міністрів Кіпру іноземець сплачує другу частину вартості об'єкта — 65%, які ще залишилися.

Податки і додаткові платежі при купівлі нерухомості на Кіпрі

Перший і основний внески — це не вся сума, яку доведеться сплатити, купуючи нерухомість на Кіпрі. На податки та інші платежі знадобиться ще кілька тисяч євро.

Гербовий збір. Це одноразовий податок, що сплачується за договором купівлі-продажу. Його ставка становить 1,50 євро за кожну 1000 євро від ціни за об'єкт, що не перевищує 170 000 євро, та 2,00 євро за кожну 1000 євро за нерухомість понад цю суму.

Це одноразовий податок, що сплачується за договором купівлі-продажу. Його ставка становить 1,50 євро за кожну 1000 євро від ціни за об'єкт, що не перевищує 170 000 євро, та 2,00 євро за кожну 1000 євро за нерухомість понад цю суму. Послуги юриста. Оплата юридичного супроводу може змінюватися залежно від складності покупки. В середньому вона становить від 1000 до 2000 євро.



Оплата юридичного супроводу може змінюватися залежно від складності покупки. В середньому вона становить від 1000 до 2000 євро. Сплата ПДВ. Нові об'єкти нерухомості обкладаються ПДВ за ставкою 19%. Однак, якщо нерухомість використовується як основне місце проживання і відповідає певним критеріям, може застосовуватися знижена ставка ПДВ в розмірі 5%.



Нові об'єкти нерухомості обкладаються ПДВ за ставкою 19%. Однак, якщо нерухомість використовується як основне місце проживання і відповідає певним критеріям, може застосовуватися знижена ставка ПДВ в розмірі 5%. Податки на нерухомість. На Кіпрі запроваджено щорічний податок на нерухомість — від 85 до 500 євро на рік, залежно від площі об'єкта.



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