101
Кінець епохи: Воррен Баффет припиняє публічні звернення і передає Berkshire наступнику
Воррен Баффет — один із найвідоміших інвесторів сучасності, людина, яка зуміла перетворити текстильну фабрику Berkshire Hathaway на величезний глобальний конгломерат вартістю понад трильйон доларів. Але тепер, у 95 років, «Оракул із Омахи» заявляє: він відходить у тінь.
У новому листі Баффет оголосив, що припиняє писати щорічні послання акціонерам і більше не виступатиме на зборах компанії — це символічний крок, який означає завершення цілої ери в інвестиційному світі.
Про це пише Bloomberg.

Передача керівництва

Цей лист знаменує собою ще один крок у передачі Баффетом повноважень: очікується, що наприкінці року він офіційно передає посаду генерального директора своєму багаторічному заступнику Грегу Абелю.
Разом з управлінням компанією новий керівник отримає і величезний запас готівки — 382 млрд доларів, які Berkshire накопичила за роки обережної інвестиційної політики.
Баффет зазначив, що почувається «загалом добре», хоча й «рухається повільніше та читає дедалі важче». Він і далі працює в офісі п’ять днів на тиждень.
Хоча Баффет залишатиметься головою ради директорів, він підкреслив: операційні рішення і розподіл капіталу тепер — сфера відповідальності Абеля. Його діти та рада директорів уже повністю підтримують нового керівника.

Благодійні пожертвування

Окрема частина листа присвячена благодійності. Баффет оголосив, що пришвидшує передачу своїх активів своїм дітям.
У межах цієї пожертви він конвертує 1 800 акцій класу, А у 2,7 млн акцій класу B і передає їх чотирьом фондам:
  • 1,5 млн акцій перейде Фонду Сьюзен Томпсон Баффет,
  • і по 400 тис. кожному з фондів його дітей — Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду NoVo.

Символ кінця епохи

Щорічні листи Баффета давно стали настільною книгою інвесторів усього світу. Вони поєднували аналіз ринку, стратегії, гумор і життєву мудрість.
«Листи, подібні до опублікованого в понеділок… стали обов’язковими для його шанувальників, які шукають перлини мудрості, інвестиційні поради та жарти, і привабили легіон шанувальників до легендарного інвестора», — пише Bloomberg.
Але Баффет не йде повністю: він і далі звертатиметься до інвесторів у традиційному посланні на День подяки.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
