Кінець епохи: Воррен Баффет припиняє публічні звернення і передає Berkshire наступнику

Воррен Баффет — один із найвідоміших інвесторів сучасності, людина, яка зуміла перетворити текстильну фабрику Berkshire Hathaway на величезний глобальний конгломерат вартістю понад трильйон доларів. Але тепер, у 95 років, «Оракул із Омахи» заявляє: він відходить у тінь.

У новому листі Баффет оголосив, що припиняє писати щорічні послання акціонерам і більше не виступатиме на зборах компанії — це символічний крок, який означає завершення цілої ери в інвестиційному світі.

Передача керівництва

Цей лист знаменує собою ще один крок у передачі Баффетом повноважень: очікується, що наприкінці року він офіційно передає посаду генерального директора своєму багаторічному заступнику Грегу Абелю.

Разом з управлінням компанією новий керівник отримає і величезний запас готівки — 382 млрд доларів, які Berkshire накопичила за роки обережної інвестиційної політики.

Баффет зазначив, що почувається «загалом добре», хоча й «рухається повільніше та читає дедалі важче». Він і далі працює в офісі п’ять днів на тиждень.

Хоча Баффет залишатиметься головою ради директорів, він підкреслив: операційні рішення і розподіл капіталу тепер — сфера відповідальності Абеля. Його діти та рада директорів уже повністю підтримують нового керівника.

Благодійні пожертвування

Окрема частина листа присвячена благодійності. Баффет оголосив, що пришвидшує передачу своїх активів своїм дітям.

У межах цієї пожертви він конвертує 1 800 акцій класу, А у 2,7 млн акцій класу B і передає їх чотирьом фондам:

1,5 млн акцій перейде Фонду Сьюзен Томпсон Баффет,

і по 400 тис. кожному з фондів його дітей — Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета, Фонду NoVo.

Символ кінця епохи

Щорічні листи Баффета давно стали настільною книгою інвесторів усього світу. Вони поєднували аналіз ринку, стратегії, гумор і життєву мудрість.

«Листи, подібні до опублікованого в понеділок… стали обов’язковими для його шанувальників, які шукають перлини мудрості, інвестиційні поради та жарти, і привабили легіон шанувальників до легендарного інвестора», — пише Bloomberg.

Але Баффет не йде повністю: він і далі звертатиметься до інвесторів у традиційному посланні на День подяки.

