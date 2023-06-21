Кількість вакансій зростає, а бідність досі на високому рівні — дослідження ЦЕС — Finance.ua

Кількість вакансій зростає, а бідність досі на високому рівні — дослідження ЦЕС Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Кількість вакансій зростає, а бідність досі на високому рівні — дослідження ЦЕС

У першій половині червня кількість вакансій продовжувала зростати та наразі перевищує як базовий рівень початку 2022 року, так і відповідні показники минулого року.

Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.

Однак, за даними ЦЕС, активність шукачів роботи має іншу динаміку; кількість нових резюме є значно меншою, ніж рік тому — 96% від базового рівня початку 2022 року.

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Інфографіка: ces.org.ua

Інфографіка: ces.org.ua

«Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття. Дослідницька агенція Info Sapiens робить власні оцінки його рівня. Відповідно до них, у травні 2023 року рівень безробіття становив 17,7%», — сказано в дослідженні.

Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі — має схожу до рівня безробіття динаміку та у травні 2023 року становив 22,9%.

Інфографіка: ces.org.ua

Нагадаємо, перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомляв , що кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб.

Довідка Finance.ua:

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майже дві третини (71,03%) фрилансерів готові порадити такий вид заробітку своїм близьким та знайомим, 6,16% - вже всіх перевели на цей вид зайнятості. Водночас майже 23% фрилансерів не будуть радити вільний заробіток.

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