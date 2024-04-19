Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд — Finance.ua
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Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

Кримінал
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Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
Понад 24 тис. кримінальних справ відкрили за ст. 190 «Шахрайство» в першому кварталі 2024 року, за даними ГПУ. Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч.
Про це свідчить статистика, яку зібрав Опендатабот.
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За перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023. В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази — 2 тис.
Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд
Лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 — 19%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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