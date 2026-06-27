Кількість біженців у ЄС стабілізувалась вперше за понад 10 років Сьогодні 23:15

Хвиля біженців до Європи, яка різко зросла після вторгнення РФ в Україну, вперше стабілізувалась

Кількість біженців і шукачів притулку в ЄС та Британії у 2025 році вперше стабілізувалась після більш ніж десяти років стрімкого зростання — різкий злам тренду, що розпочався після вторгнення росії в Україну.

Про це свідчить дослідження Центру дослідження та аналізу міграції при Фонді Rockwool Berlin, з яким ознайомився Reuters.

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Загальна кількість біженців і шукачів притулку в ЄС та Британії у 2025 році становила 9,59 млн осіб — майже не змінившись порівняно з 9,58 млн роком раніше. При цьому майже половину з них — українці.

Кількість заяв на притулок скорочується вже другий рік поспіль: з 1,1 млн у 2023 році до 1,01 млн у 2024-му і 770 тисяч у 2025-му.

«Період стрімкого зростання кількості біженців у Європі, схоже, добіг кінця», — заявив заступник директора інституту Томмазо Фраттіні.

Стабільні загальні показники приховують суттєві відмінності між країнами. Німеччина — найбільший приймаючий центр Європи — зафіксувала скорочення кількості біженців на 4,7%, Італія — на 17,9%.

Натомість Франція, Іспанія і Британія показали зростання. Скорочення в Німеччині пояснюється переважно натуралізацією раніше прийнятих біженців — зокрема сирійців та іракців, — а не їхнім від’їздом.

Після падіння режиму Асада наприкінці 2024 року кількість заяв від сирійців скоротилась більш ніж на 70%. Водночас заяви від венесуельців зросли на 24% — до 91 тисячі.

Міграція залишається одним із найгостріших політичних питань у Європі — на тлі стрімкого зростання підтримки ультраправих і правопопулістських партій у багатьох країнах континенту.

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