Кіберполіція за сприяння ПриватБанку викрила шахраїв, що фішингували на платформі оголошень та викрали 400 тис. грн — Finance.ua

Кіберполіція за сприяння ПриватБанку викрила шахраїв, що фішингували на платформі оголошень та викрали 400 тис. грн
Кіберполіція за сприяння та у співпраці з службою безпеки ПриватБанку викрили та затримали у Павлограді Дніпропетровської обл. групу шахраїв, які, використовуючи фішингові посилання, привласнили понад 400 тисяч гривень коштів громадян.
Про це повідомив ПриватБанк.
Шахраї знаходили оголошення щодо продажу товарів на тематичних платформах оголошень та для обговорення деталей писали продавцям у сторонні месенджери. Туди зловмисники надсилали фішингові посилання нібито про інтернет-оплату. Коли продавці переходили за посиланням та вводили дані банківської карти, ці відомості одразу ставали відомі шахраям.
Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники переводили гроші на підконтрольні картки, оформлені на третіх осіб.
Встановлено, що у такий спосіб вони привласнили понад 400 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження, за скоєне шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.
Служба безпеки ПриватБанку нагадує:
у разі купівлі товарів на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери. Також необхідно уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
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