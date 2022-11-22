Кіберполіція за сприяння ПриватБанку викрила шахраїв, що фішингували на платформі оголошень та викрали 400 тис. грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кіберполіція за сприяння ПриватБанку викрила шахраїв, що фішингували на платформі оголошень та викрали 400 тис. грн

Кримінал
0
Кіберполіція за сприяння та у співпраці з службою безпеки ПриватБанку викрили та затримали у Павлограді Дніпропетровської обл. групу шахраїв, які, використовуючи фішингові посилання, привласнили понад 400 тисяч гривень коштів громадян.
Про це повідомив ПриватБанк.
Шахраї знаходили оголошення щодо продажу товарів на тематичних платформах оголошень та для обговорення деталей писали продавцям у сторонні месенджери. Туди зловмисники надсилали фішингові посилання нібито про інтернет-оплату. Коли продавці переходили за посиланням та вводили дані банківської карти, ці відомості одразу ставали відомі шахраям.
Читайте також
Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники переводили гроші на підконтрольні картки, оформлені на третіх осіб.
Встановлено, що у такий спосіб вони привласнили понад 400 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження, за скоєне шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.
Місце для вашої реклами
Служба безпеки ПриватБанку нагадує:
у разі купівлі товарів на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери. Також необхідно уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.