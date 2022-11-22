В Естонії затримано підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн — Finance.ua

В Естонії затримано підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн Сьогодні 15:24 — Кримінал

Центральна кримінальна поліція Естонії та ФБР США затримали у Таллінні підприємців, підозрюваних у криптошахрайстві та відмиванні $575 млн.

Як повідомила пресслужба естонського Департаменту поліції та прикордонної охорони, 20 листопада під час спільної операції в Таллінні було затримано двох громадян Естонії.

Їх підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей, потерпілим було завдано збитків на суму $575 млн.

Позов було передано розширеній колегії присяжних західного округу штату Вашингтон 27 жовтня та оприлюднено в неділю після арешту підозрюваних.

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Імовірно, підозрювані закликали жертв укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнингу криптовалют під назвою HashFlare та спонукали інвестувати в банк віртуальної валюти Polybius Bank, який був фіктивною організацією та не виплачував обіцяні дивіденди. Злочинні доходи відмивалися через підставні компанії та витрачалися на нерухомість та розкішні автомобілі.

«За нашими даними, йдеться про випадок вчиненого в Естонії шахрайства з однією з найбільших сум збитків. На сьогодні зібрано достатньо доказів для затримання підозрюваних», — заявив керівник бюро боротьби з кіберзлочинами Центральної кримінальної поліції Естонії Оскар Гросс.

Якщо провину буде доведено, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

США клопотають про арешт підозрюваних на час слідства та їх видачу.

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