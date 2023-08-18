Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн — Finance.ua
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Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн

Кримінал
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Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн
Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua
Кіберполіція викрила шахраїв, які привласнювали гроші, користуючись майданчиком відомого інтернет-аукціону. Потерпілі заплатили порушникам 330 тисяч гривень.
Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.
Зловмисники використовували відомий інтернет-аукціон та заволодівали грошима громадян. Так, 42-річний мешканець столиці зареєстрував фейковий акаунт для проведення торгів, до адміністрування якого залучив свого 59-річного знайомого. Зловмисники виставляли лоти з продажу сувенірних, колекційних та антикварних монет, яких не мали в наявності. «Продавці» обіцяли переможцям відправити лоти поштою після перерахування грошей на підконтрольні фігурантам банківські рахунки. Отримавши гроші, зловмисники «зникали».
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Також встановлено, що підприємливі мешканці столиці створили та адміністрували у соціальних мережах фейкові сторінки магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів, за заниженими цінами. Основною умовою була повна передплата. До протиправної діяльності вони залучили 29-річну мешканку Харкова.
Організатор разом зі спільником займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також планував злочинну діяльність, координував дії учасників угруповання та розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.
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Встановлено 17 злочинних епізодів вчинених фігурантами. Загальна сума завданих збитків становить 330 тисяч гривень.
Слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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