Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн — Finance.ua

Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн
Кіберполіція викрила шахраїв, які привласнювали гроші, користуючись майданчиком відомого інтернет-аукціону. Потерпілі заплатили порушникам 330 тисяч гривень.
Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.
Зловмисники використовували відомий інтернет-аукціон та заволодівали грошима громадян. Так, 42-річний мешканець столиці зареєстрував фейковий акаунт для проведення торгів, до адміністрування якого залучив свого 59-річного знайомого. Зловмисники виставляли лоти з продажу сувенірних, колекційних та антикварних монет, яких не мали в наявності. «Продавці» обіцяли переможцям відправити лоти поштою після перерахування грошей на підконтрольні фігурантам банківські рахунки. Отримавши гроші, зловмисники «зникали».
Також встановлено, що підприємливі мешканці столиці створили та адміністрували у соціальних мережах фейкові сторінки магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів, за заниженими цінами. Основною умовою була повна передплата. До протиправної діяльності вони залучили 29-річну мешканку Харкова.
Організатор разом зі спільником займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також планував злочинну діяльність, координував дії учасників угруповання та розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.
Встановлено 17 злочинних епізодів вчинених фігурантами. Загальна сума завданих збитків становить 330 тисяч гривень.
Слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
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