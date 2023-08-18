Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн — Finance.ua

Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн Сьогодні 16:13 — Кримінал

Кіберполіція викрила шахрайський аукціон: потерпілі зазнали збитків на 330 тис. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua

Кіберполіція викрила шахраїв, які привласнювали гроші, користуючись майданчиком відомого інтернет-аукціону. Потерпілі заплатили порушникам 330 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.

Зловмисники використовували відомий інтернет-аукціон та заволодівали грошима громадян. Так, 42-річний мешканець столиці зареєстрував фейковий акаунт для проведення торгів, до адміністрування якого залучив свого 59-річного знайомого. Зловмисники виставляли лоти з продажу сувенірних, колекційних та антикварних монет, яких не мали в наявності. «Продавці» обіцяли переможцям відправити лоти поштою після перерахування грошей на підконтрольні фігурантам банківські рахунки. Отримавши гроші, зловмисники «зникали».

Також встановлено, що підприємливі мешканці столиці створили та адміністрували у соціальних мережах фейкові сторінки магазинів з продажу різноманітних товарів, у тому числі меблів, за заниженими цінами. Основною умовою була повна передплата. До протиправної діяльності вони залучили 29-річну мешканку Харкова.

Організатор разом зі спільником займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також планував злочинну діяльність, координував дії учасників угруповання та розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи.

Читайте також До України намагалися завезти 200 контрабандних iPhone на 7 млн грн

Встановлено 17 злочинних епізодів вчинених фігурантами. Загальна сума завданих збитків становить 330 тисяч гривень.

Слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголосили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.