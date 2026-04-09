Kia представила оновлений Seltos із трьома типами двигунів

Компанія Kia представила нове покоління кросовера Kia Seltos на New York Auto Show, вперше запропонувавши для американського ринку гібридну версію моделі.
Це важливий крок для бренду, адже раніше Seltos у США не мав жодних електрифікованих варіантів.
Друге покоління Seltos отримало повністю оновлений дизайн із більш масивними та квадратними формами, натхненними старшою моделлю Kia Telluride. Автомобіль також став більшим: колісна база зросла на 60 мм, а ширина — приблизно на 40 мм, що позитивно вплинуло на простір у салоні та багажнику.
Лінійка силових агрегатів включає одразу три варіанти. Базовим залишиться атмосферний 2,0-літровий двигун із переднім приводом, тоді як 1,6-літровий турбомотор забезпечить близько 190 к.с. і стандартний повний привід. Головною новинкою стане гібридна версія на базі турбованого 1,6-літрового агрегату з можливістю вибору електронного повного приводу (e-AWD).
Гібридний Seltos надійде у продаж наприкінці 2026 року, тоді як бензинові версії з’являться у дилерів у США вже навесні. Очікується, що гібрид отримає функцію живлення зовнішніх пристроїв (V2L), хоча детальні технічні характеристики поки не розкриті.
Інтер’єр моделі зазнав значних змін: центральне місце займає великий дисплей діагоналлю майже 30 дюймів, що об’єднує панель приладів та мультимедіа. Система підтримує оновлення «по повітрю», стримінгові сервіси та розширений пакет систем безпеки ADAS.
Також у комплектації з’явилися преміальні опції, включно з панорамним дахом, камерою кругового огляду та спеціальною позашляховою версією X-Line. Таким чином, новий Seltos позиціонується не лише як доступний кросовер, а як більш технологічна та універсальна модель.
За матеріалами:
mmr.ua
