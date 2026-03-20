Довгоочікуваний кросовер Kia EV2 вирушив у продаж
Бюджетний кросовер Kia EV2 2026 року дебютував на ринку з ціною на рівні добре оснащеного Renault Duster. Довгоочікувана модель вирушила в продаж як стильний автомобіль.
Про новий електрокар Kia EV2 виробник розповів офіційно. Машина стане найменшим і найдешевшим кросовером у новій лінійці корейського бренду. Автомобіль насамперед орієнтують на європейський ринок.
Зовнішність концепту, який віщував появу моделі, майже без змін з’явилася на серійній машині. Новинка за розмірами менша за Kia EV3 і тому доступніша.
Фактично, це бюджетна модель серед корейських електрокарів. Ціна Kia EV2 2026 року — від 26 600 євро. Через бюджетне позиціонування великий запас ходу Kia EV2 не очікувався, але машину підготували з 60-кіловатною батареєю на 440 км.
Базовий варіант пропонує блок ємністю 40 кВт*год приблизно на 300 км. Потужність силових установок — від 134 до 145 к.с.
Поділитися новиною
