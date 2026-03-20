0 800 307 555
укр
Довгоочікуваний кросовер Kia EV2 вирушив у продаж

Технології&Авто
82
Бюджетний кросовер Kia EV2 2026 року дебютував на ринку з ціною на рівні добре оснащеного Renault Duster. Довгоочікувана модель вирушила в продаж як стильний автомобіль.
Про новий електрокар Kia EV2 виробник розповів офіційно. Машина стане найменшим і найдешевшим кросовером у новій лінійці корейського бренду. Автомобіль насамперед орієнтують на європейський ринок.
Зовнішність концепту, який віщував появу моделі, майже без змін з’явилася на серійній машині. Новинка за розмірами менша за Kia EV3 і тому доступніша.
Фактично, це бюджетна модель серед корейських електрокарів. Ціна Kia EV2 2026 року — від 26 600 євро. Через бюджетне позиціонування великий запас ходу Kia EV2 не очікувався, але машину підготували з 60-кіловатною батареєю на 440 км.
Базовий варіант пропонує блок ємністю 40 кВт*год приблизно на 300 км. Потужність силових установок — від 134 до 145 к.с.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems