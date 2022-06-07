Kia може випустити новий пікап — Finance.ua

Kia може випустити новий пікап

Видання The KCB повідомляє, що в їхньому розпорядженні опинився звіт з підсумками опитування власників пікапів, за допомогою якого корейська компанія Kia вивчає потреби потенційної аудиторії.

Передбачається, що аналогу пікапа Hyundai Santa Cruz з традиційним ДВЗ у Kia не буде, але при цьому компанія випустить електричний пікап для конкуренції в даному сегменті північноамериканського ринку, де вже є Ford F-150 Lightning, Rivian R1T і GMC Hummer EV Pickup, а у майбутньому вийдуть Tesla Cybertruck та Volkswagen Scout.

Як відомо, раніше компанія Kia презентувала стратегію розвитку модельного ряду, де згадувалися і пікапи. До 2027 року автовиробник обіцяв випустити одразу два пікапа. Робота над одним із них могла вже розпочатися.

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Раніше ми писали, що компанія Kia може зняти з виробництва моделі K5 та Stinger. Так, зняти з конвеєрної стрічки фастбек Stinger корейський автовиробник планує вже наступного кварталу.

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