Названо п’ять найкращих нових китайських смартфонів — Finance.ua

Названо п’ять найкращих нових китайських смартфонів

Вчора 03:03 — Особисті фінанси

З розвитком технологій з’явилася велика кількість смартфонів у різних цінових категоріях. Лідируючі позиції на сучасному ринку займають моделі від китайських виробників. Справа в тому, що вони мають досить хорошу «начинку» і при цьому йдуть за доступною для кожного ціною. Однак, потрібно уважно підбирати телефон, адже є і моделі, які можуть часто ламатися, швидко стають непридатними.

Які виробники смартфонів із Китаю найбільш популярні?

Серед великої кількості виробників найчастіше купують смартфони таких виробників:

Huawei;

Xiaomi;

ZTE Axon;

Honor;

Realme.

Проте не всі телефони цих компаній користуються популярністю.

Серед лінійок даних виробників можна виділити низку телефонів, які купують найчастіше.

HUAWEI P40 PRO. Це флагман від виробника із гарною якістю зйомки. Більше того, пристрій має потужний процесор, який тягне програми будь-якого формату. Дисплей в 90 ГГц, захист від влучення вологи за нормами IP68, гарна батарея.

XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO. Є однією з найпопулярніших моделей від даного виробника на ринку. Телефон добре тримає акумулятор, тому може зберігати заряд до 20 годин. Високоякісна камера з автофокусом і спалахом, дозволяє відобразити важливі моменти.

ZTE AXON 10 PRO. Пристрій має вигнутий AMOLED екран з високою чутливістю. У нього вбудована камера із трикратним оптичним зумом. Фотографії виходять яскравими та живими. Потужний процесор та гарна батарея гарантують тривалу роботу навіть за інтенсивного використання.

HONOR 20. Це не найновіший, але все ще популярний смартфон, який має відмінний баланс за ціною та якістю. Смартфон має компактні розміри, якісну основну камеру та оснащений чіпсетом компанії-виробника. Швидка зарядка і підтримка сервісів Google також є.

REALME 8 PRO. Модель із чотирма вбудованими камерами та гарною батареєю. У неї вбудований процесор середнього рівня, який дозволяє встановлювати досить громіздкі програми. При активному користуванні смартфоном батарея розряджається за 8 годин, з урахуванням високого рівня яскравості.

Всі ці гаджети якісні та заслужено перебувають у топі. Користувачі відзначають прийнятні ціни на них та високу якість. Не потрібно переплачувати за бренд. Купуючи один із цих смартфонів, клієнт платить тільки за якість.

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