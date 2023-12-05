Керівництво Гостомеля привласнило 21 млн грн, виділених на відбудову — Finance.ua
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Керівництво Гостомеля привласнило 21 млн грн, виділених на відбудову

Кримінал
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Керівництво Гостомеля привласнило 21 млн грн, виділених на відбудову
Керівництво Гостомеля привласнило 21 млн грн, виділених на відбудову, Фото: dasu.gov.ua
У Гостомельській громаді на Київщині 100 пошкоджених осель залишаються не відновленими, зокрема тому, що ексглава Гостомельської військової адміністрації привласнив будматеріалів на 11 млн грн. Загалом сума порушень, виявлених за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн.
Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, пише пресслужба ДАСУ.
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«Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюються, що на відновлення їхнього житла йдуть значні кошти, проте роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. На жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, „забувши“ при цьому виконати свої основні зобов’язання — відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі», — зазначила Басалаєва.
Крім того, на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради аудитори виявили нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн. гривень.
Голова Держаудитслужби навела приклади дій недобросовісних підрядників у Гостомелі і в селі Мощун.
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«На одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна — за документами роботи виконані й оплачені - насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже 0,5 млн грн. Натомість деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають і квартири не продані», — йдеться в повідомленні.
Як повідомила Басалаєва, у громаді зафіксовано понад 100 випадків невиконання робіт з відновлення житла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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