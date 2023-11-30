Чотирьох суддів Київського апеляційного суду викрили на одержанні хабаря — Finance.ua
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Чотирьох суддів Київського апеляційного суду викрили на одержанні хабаря

Кримінал
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Чотирьох суддів Київського апеляційного суду викрили на одержанні хабаря
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду викрили на одержанні хабаря, Фото: nabu.gov.ua
НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $35 тис. за ухвалення «потрібного» рішення.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі $35 тис.
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Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. $10 тис. суддя-посередник залишив собі, а $25 тис. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода.
Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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