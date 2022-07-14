Казахстан запрошує на свій ринок компанії, які пішли з росії — Finance.ua

Казахстан запрошує на свій ринок компанії, які пішли з росії Вчора 19:47 — Фондовий ринок

Казахстан запрошує на свій ринок компанії, які пішли з росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду створити сприятливі умови для релокації в країну компаній, якій пішли з російського ринку.

«Ми є свідками глобальної боротьби за інвестиційний капітал. Кожна друга з майже 1,4 тис. великих закордонних компаній призупинила діяльність або повністю пішла з російського ринку. Уряду слід створити сприятливі умови для їхньої релокації в Казахстан», — сказав Токаєв на засіданні уряду.

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Глава країни впевнений, що це дасть Казахстану хороші можливості для збільшення виробництва товарів середніх та високих переділів.

Але, за його словами, наразі релокація просувається мляво.

"Я доручав уряду підготувати пул інвестиційних проектів у сфері обробної промисловості та відпрацювати його з потенційними інвесторами. Ця робота все ще ведеться в режимі нарад та зустрічей.

У частині конкретних результатів поки що мало чим можна похвалитися. Нових проектів по суті немає", — зазначив Токаєв.

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Економічна Правда За матеріалами:

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