Казахстан має намір постачати нафту в обхід росії — Finance.ua

Казахстан має намір постачати нафту в обхід росії Вчора 04:32 — Енергетика

Казахстан диверсифікує маршрути експорту і постачатиме нафту в обхід росії. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав доручення уряду на наступний день після того, як російський суд наказав Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.

Про це повідомляє Reuters

Зупинка трубопроводу, по якому нафта з великого родовища Тенгіз в Казахстані проходить через росію до Чорного моря, створить навантаження на нафтовий ринок, оскільки він зіткнувся з одним з найсерйозніших перебоїв з поставками з часів арабського нафтового ембарго в 1970-х роках.

Токаєв, який прагнув збалансувати відносини з росією, Заходом і Китаєм, розпорядився вивчити можливість будівництва трубопроводу через Каспійське море — раніше запропонований проект, за яким казахстанська нафта буде надходити в Європу в обхід росії.

Токаєв заявив, що поліпшення портової інфраструктури на Каспійському морі є «стратегічним завданням» для уряду Казахстану, повідомляється на сайті президента. При цьому він не згадав Каспійський трубопровідний Консорціум.

Сильно залежить від викопного палива, Казахстан залежить від російських трубопроводів для експорту нафти в Європу.

У середу суд в російському місті Новоросійськ дав розпорядження трубопроводу КТК, по якому проходить близько 1% світової нафти, призупинити роботу, пославшись на проблеми, пов’язані з розливами нафти.

Нагадавши, ціни на нафту марки Brent впали 7 липня нижче 100 доларів за барель.

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