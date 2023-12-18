Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій — Finance.ua

Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій

Аналітики сайту budni.robota.ua зібрали свіжу добірку вакансій у держсекторі. Майбутні працівники можуть розраховувати на стабільний дохід, соціальні гарантії, кар'єрний ріст, а також матимуть можливість впроваджувати зміни у країні.

На посаду розглядають кандидатів, які будуть писати творчі та креативні тексти, зокрема, тексти, що супроводжують випуск нумізматичної продукції НБУ; вичитувати/коригувати/редагувати/структурувати тексти; вести пошук інформації з різних джерел; перевіряти достовірність інформації; вести ділове листування та довідники нумізматичної продукції; готувати розпорядчі акти.

Побажання до претендентів на посаду: громадянство України; вільне володіння українською мовою; повна загальна середня освіта; знання Конституції України, Закону «Про Національну поліцію», Закону «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення; наявність посвідчення водія категорії «В».

Пропонується, серед іншого: компенсація оренди за винайм житла; можливість отримання вищої освіти у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Коло обов’язків майбутнього працівника: організація роботи обласної робочої групи з питань соціального забезпечення громадян; підготовка пропозицій до проєктів державних та регіональних програм з питань, що належать до компетенції відділу; опрацювання запитів і звернень депутатів; розгляд листів, скарг, заяв в межах повноважень; прийом громадян.

Розглядаються кандидати, які вільно володіють українською мовою (сертифікат); знають англійську — не нижче В2; мають загальне розуміння сфери державної служби та протидії відмиванню коштів в Україні (міжнародні стандарти, закони, підзаконні акти); мають вищу (неповну вищу) освіту (бажано — юридична або сфера фінансів) з міжнародною складовою (бажано); здатні працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.

Держекспортконтроль шукає фахівця. Якщо ви: ініціативні; маєте аналітичні здібності; володієте іноземною мовою (на рівні В1 і вище); маєте вищу освіту (не нижче бакалавра); вмієте шукати і аналізувати інформацію та орієнтується у сфері міжнародних відносин — відгукуйтеся.

Додаткова перевага: юридична освіта, знання митних процедур та розуміння зовнішньоекономічних операцій.

Нагадаємо, якщо ви хочете спробувати працювати віддалено або вже працюєте, але розглядаєте нові варіанти зайнятості чи компанії, знайомтеся з грудневою добіркою віддалених вакансій від robota.ua.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.