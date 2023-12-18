Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій — Finance.ua
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Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій

Особисті фінанси
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Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій
Кар'єрні можливості в державному секторі: 5 цікавих вакансій
Аналітики сайту budni.robota.ua зібрали свіжу добірку вакансій у держсекторі. Майбутні працівники можуть розраховувати на стабільний дохід, соціальні гарантії, кар'єрний ріст, а також матимуть можливість впроваджувати зміни у країні.

Копірайтер Відділу організації виготовлення та маркетингу нумізматичної продукції у Національний банк України (Київ)

На посаду розглядають кандидатів, які будуть писати творчі та креативні тексти, зокрема, тексти, що супроводжують випуск нумізматичної продукції НБУ; вичитувати/коригувати/редагувати/структурувати тексти; вести пошук інформації з різних джерел; перевіряти достовірність інформації; вести ділове листування та довідники нумізматичної продукції; готувати розпорядчі акти.

Молодший інспектор органу поліції охорони (із забезпечення фізичної безпеки) в Управління поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві

Побажання до претендентів на посаду: громадянство України; вільне володіння українською мовою; повна загальна середня освіта; знання Конституції України, Закону «Про Національну поліцію», Закону «Про запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні правопорушення; наявність посвідчення водія категорії «В».
Пропонується, серед іншого: компенсація оренди за винайм житла; можливість отримання вищої освіти у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Головний спеціаліст Відділу допомог і контролю за призначенням пенсій в Одеський обласний центр зайнятості

Коло обов’язків майбутнього працівника: організація роботи обласної робочої групи з питань соціального забезпечення громадян; підготовка пропозицій до проєктів державних та регіональних програм з питань, що належать до компетенції відділу; опрацювання запитів і звернень депутатів; розгляд листів, скарг, заяв в межах повноважень; прийом громадян.

Провідний спеціаліст Відділу роботи з міжнародними організаціями Управління міжнародного співробітництва в Державну службу фінансового моніторингу України (Київ)

Розглядаються кандидати, які вільно володіють українською мовою (сертифікат); знають англійську — не нижче В2; мають загальне розуміння сфери державної служби та протидії відмиванню коштів в Україні (міжнародні стандарти, закони, підзаконні акти); мають вищу (неповну вищу) освіту (бажано — юридична або сфера фінансів) з міжнародною складовою (бажано); здатні працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів.

Головний спеціаліст Відділу двостороннього співробітництва в Державну службу експортного контролю України (Київ)

Держекспортконтроль шукає фахівця. Якщо ви: ініціативні; маєте аналітичні здібності; володієте іноземною мовою (на рівні В1 і вище); маєте вищу освіту (не нижче бакалавра); вмієте шукати і аналізувати інформацію та орієнтується у сфері міжнародних відносин — відгукуйтеся.
Додаткова перевага: юридична освіта, знання митних процедур та розуміння зовнішньоекономічних операцій.
Нагадаємо, якщо ви хочете спробувати працювати віддалено або вже працюєте, але розглядаєте нові варіанти зайнятості чи компанії, знайомтеся з грудневою добіркою віддалених вакансій від robota.ua.
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За матеріалами:
Finance.ua
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