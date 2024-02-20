Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії

Фондовий ринок
9
Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії
Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії
Компанії Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla володіють більшою фінансовою потужністю, ніж більшість країн.
Про це повідомляє CNBC.
Прибутки цих американських технологічних гігантів перевищують прибутки усіх компаній, зареєстрованих на біржі у країнах G20, за винятком Китаю і Японії.
Читайте також
Проте така велика концентрація на кількох компаніях може становити ризики для американського та світового фондового ринку.
Основні причини успіху американських акцій — стійкість економіки США, зниження витрат на робочу силу та підвищення цін на товари та послуги.
Деякі аналітики обурені через концентрацію ринку на декількох компаніях і вважають, що це може обмежити інвестиційні можливості. Однак інші кажуть, що на фондовому ринку є можливості для інших компаній.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.