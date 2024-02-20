Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії — Finance.ua

Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Капіталізація техногігантів перевищує вартість фондового ринку Японії, Франції та Великої Британії

Компанії Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla володіють більшою фінансовою потужністю, ніж більшість країн.

Про це повідомляє CNBC.

Прибутки цих американських технологічних гігантів перевищують прибутки усіх компаній, зареєстрованих на біржі у країнах G20, за винятком Китаю і Японії.

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Проте така велика концентрація на кількох компаніях може становити ризики для американського та світового фондового ринку.

Основні причини успіху американських акцій — стійкість економіки США, зниження витрат на робочу силу та підвищення цін на товари та послуги.

Деякі аналітики обурені через концентрацію ринку на декількох компаніях і вважають, що це може обмежити інвестиційні можливості. Однак інші кажуть, що на фондовому ринку є можливості для інших компаній.

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