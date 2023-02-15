Канадці розробили платформу, схожу на «Дію», і вже тестують її на українських біженцях — Finance.ua

Канадці розробили платформу, схожу на «Дію», і вже тестують її на українських біженцях Сьогодні 16:33 — Технології&Авто

Канадці розробили платформу, схожу на «Дію», і вже тестують її на українських біженцях

Стартап TransCrypts (Торонто) використовує Blockchain, щоб дати людям більше контролю над своєю особистою інформацією. Він допомагає українським біженцям в інших країнах.

Платформа перевірки документів TransCrypts нещодавно отримала $2,4 млн інвестицій.

Її очолюють 23-річний генеральний директор Зайн Зайді та співзасновник і головний технічний директор Алі Захір, випускник Університету Торонто.

«Наша мета — надати вам контроль над усіма вашими документами, — каже Зайді. — Ми можемо відмовитися від старого способу перевірки документів у 20-му столітті та створити світ, де я зможу миттєво показати вам, хто я, свою історію роботи та доходів і, сподіваюся, одного дня свою кримінальну історію та історію хвороби».

Що робить стартап для українців

TransCrypts розробляє спосіб, який дозволить пацієнтам і постачальникам медичних послуг легко отримувати доступ до електронних медичних записів і обмінюватися ними через блокчейн. Коли почалася війна в Україні, компанія співпрацювала з громадськими організаціями, допомагаючи біженцям, щоб втілити цю ідею в життя.

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«Багато біженців не мали медичних карток і не могли зв’язатися з лікарнями, які зараз перебували в зоні бойових дій, — каже Заїді. — Вони отримували неякісну медичну допомогу, тому що не знали місцевої мови і не могли поговорити, скажімо, про алергію на ліки або проміжний стан, який вплине на лікування».

Пілотний проект TransCrypts дозволяє українським лікарням завантажувати медичні записи прямо на віртуальну платформу.

Потім біженці мали змогу переглядати, отримувати доступ і ділитися своїми записами з постачальниками медичних послуг за допомогою QR-кодів і перекладати їх на мову приймаючої країни за допомогою вбудованої функції.

Проект надав понад 4000 біженцям прямий доступ до їхніх медичних записів, що, за словами TransCrypt, призвело до значного підвищення якості їхнього медичного обслуговування.

Які ще функції має платформа

Заїді каже, що легкий доступ до медичної документації позбавить пацієнтів від очікування своїх картотек, не кажучи вже про плату, яку лікарні та клініки часто стягують за їх передачу. Така ж логіка стосується будь-яких інших офіційних документів. Це може бути перевірка кримінального минулого, шкільні атестати або підтвердження про роботу.

Те саме стосується отримання іпотеки, лізингу чи позики, що зазвичай вимагає від відділу кадрів надіслати документи, що підтверджують дохід або роботу. TransCrypts пропонує послугу, яка інтегрується з існуючим програмним забезпеченням відділу кадрів і дозволяє співробітникам отримувати доступ до власних документів.

Співробітники можуть надіслати свої файли електронною поштою прямо третім сторонам, причому електронний лист надходить із електронної адреси роботодавця, що додає чинності.

Компанія каже, що більше 100 організацій, які використовують TransCrypts, разом заощадили десятки тисяч годин минулого року, які в іншому випадку були б витрачені на заповнення запитів на підтвердження працевлаштування та доходів.

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