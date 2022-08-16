Канада заморозила активів і майна рф майже на $320 мільйонів — Finance.ua
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Канада заморозила активів і майна рф майже на $320 мільйонів

Фондовий ринок
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Канада заморозила активів і майна рф майже на $320 мільйонів
Канада заморозила активів і майна рф майже на $320 мільйонів
У рамках економічних санкцій проти рф за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол США).
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій.
«З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії», — заявили правоохоронці.
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У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
Минулого разу дані стосовно канадських санкцій проти рф було оприлюднено у червні. Відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн дол, хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.
Нагадаємо, з початку незаконної анексії росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більш як 1150 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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