Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів — Finance.ua

Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів
Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє видання De Morgen.
Сума в 50,5 млрд євро включає в себе всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать 1229 людям і 110 іншим організаціям. Це російські політики, олігархи, банки і компанії, які були піддані фінансовим санкціям. Деякі з них були введені після окупації росією Кримського півострова в 2014 році, але більшість була введена після вторгнення в Україну в лютому.
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Френсіс Адінс, представник FPS Finance, не став уточнювати, у яких осіб або компаній, що знаходяться під санкціями, заморожені найбільші суми. «Все, що ми можемо сказати про це, це те, що в останній хвилі санкцій ми знайшли імена, активи яких були заморожені», — сказав він.
Останні пакети санкцій додали в список кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і Банк ВТБ, один з найбільших банків в росії, основним акціонером якого є держава.
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