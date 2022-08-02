Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів

Фондовий ринок
301
Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів
Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів
Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє видання De Morgen.
Сума в 50,5 млрд євро включає в себе всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать 1229 людям і 110 іншим організаціям. Це російські політики, олігархи, банки і компанії, які були піддані фінансовим санкціям. Деякі з них були введені після окупації росією Кримського півострова в 2014 році, але більшість була введена після вторгнення в Україну в лютому.
Читайте також
Френсіс Адінс, представник FPS Finance, не став уточнювати, у яких осіб або компаній, що знаходяться під санкціями, заморожені найбільші суми. «Все, що ми можемо сказати про це, це те, що в останній хвилі санкцій ми знайшли імена, активи яких були заморожені», — сказав він.
Останні пакети санкцій додали в список кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і Банк ВТБ, один з найбільших банків в росії, основним акціонером якого є держава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.