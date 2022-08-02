Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів — Finance.ua

Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів Вчора 12:39 — Фондовий ринок

Бельгія заморозила 50 млрд євро російських активів

Бельгія заморозила 50,5 млрд євро коштів, що належать особам, компаніям та іншим юридичним особам, які потрапили під фінансові санкції після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє видання De Morgen.

Сума в 50,5 млрд євро включає в себе всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії і належать 1229 людям і 110 іншим організаціям. Це російські політики, олігархи, банки і компанії, які були піддані фінансовим санкціям. Деякі з них були введені після окупації росією Кримського півострова в 2014 році, але більшість була введена після вторгнення в Україну в лютому.

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Френсіс Адінс, представник FPS Finance, не став уточнювати, у яких осіб або компаній, що знаходяться під санкціями, заморожені найбільші суми. «Все, що ми можемо сказати про це, це те, що в останній хвилі санкцій ми знайшли імена, активи яких були заморожені», — сказав він.

Останні пакети санкцій додали в список кілька банків, таких як Сбербанк, найбільший російський банк, і Банк ВТБ, один з найбільших банків в росії, основним акціонером якого є держава.

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