Канада залишить основних російських операторів без роумінгу — Finance.ua

Канада залишить основних російських операторів без роумінгу Сьогодні 14:43 — Фондовий ринок

Канада залишить основних російських операторів без роумінгу

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв’язку з вторгненням рф в Україну, канадські оператори заявили про те, що найближчим часом перестануть надавати послуги роумінгу абонентам російської «Великої четвірки».

Як повідомляє російський РБК , без зв’язку залишаться МТС, Мегафон, Tele2 та Білайн.

Відключення російських операторів від роумінгу виданню підтвердили в одному з трьох національних мобільних операторів в Канаді. Без роумінгу абоненти російських операторів не зможуть отримувати СМС на російський номер для підтвердження банківських транзакцій.

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«Нам надійшли повідомлення про припинення сервісу, далі один за іншим місцеві оператори почали відключати нас від роумінгу», — заявив співрозмовник видання, зазначивши, що причиною цього стали санкції Канади проти російських мобільних операторів.

У компанії пояснили, що ухвалили це рішення «щоб відповідати санкціям уряду Канади щодо росії». Водночас інших російських операторів міра не торкнеться.

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Відзначається, що в інших країнах подібних прецедентів поки не було — роумінгові угоди не розривали відразу всі оператори.

Раніше при відключенні роумінгу компанії могли перейти на іншого оператора або передати трафік своїх клієнтів через оператора з іншої країни. Однак перший варіант у Канаді неможливий, а другий вимагає часу.

Крім того, оператори з третіх країн самі можуть виявитися заблокованими за допомогу російським компаніям.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2023 року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Комісії про приєднання України до правил роумінгу ЄС;

у липні 2023 року Єврокомісія на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Паралельно комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС.

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УНІАН За матеріалами:

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