Канада випустила срібну монету у формі української писанки — Finance.ua
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Канада випустила срібну монету у формі української писанки

Світ
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Канада випустила срібну монету у формі української писанки
Канада випустила срібну монету у формі української писанки, Фото: колаж Еспресо
Королівський канадський монетний двір випустив унікальну срібну монету у формі української писанки. Дизайнеркою стала художниця Таня Микитюк.
Про це йдеться у відомстві.
Зазначається, що гроші, отримані від продажу золотих і срібних писанок, будуть передані до Української гуманітарної акції. Монета викарбувана із 31,82 грама срібла 99,99% проби та має номінал у 20 канадських доларів. Її загальний наклад склав 8500 штук і був швидко розпроданий.
На реверсі монети нанесені кольорові візерунки від художниці Тані Микитюк, канадки українського походження у другому поколінні. На аверсі - профіль королеви Єлизавети II.
«У 2024 році цей оригінальний дизайн писанки представляє поєднання кольорів, які рідко можна побачити в традиційному дизайні, із зеленими та фіолетовими (і тонким сріблом) елементами дизайну на чорному фоні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України з 23 лютого 2024 року ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, яку Нацбанк випускає з початку повномасштабного вторгнення рф.
За матеріалами:
Espreso.tv
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