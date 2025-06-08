Канада продовжила безмитний імпорт для українських товарів до 2026 року — Finance.ua
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Канада продовжила безмитний імпорт для українських товарів до 2026 року

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Канада продовжила безмитний імпорт для українських товарів до 2026 року
Канада продовжила безмитний імпорт для українських товарів до 2026 року
Канада продовжила дію «Наказу про звільнення від мита для товарів України» до 9 червня 2026 року.
Про це повідомив міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань.
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Так Канада підтверджую підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, адже війна негативно впливає на економіку України, зокрема на її здатність експортувати товари.
Оттава видала «Наказ про звільнення від мита для товарів України» 9 червня 2022 року і з того часу імпортувала з України товарів на понад 35 мільйонів канадських доларів, а сума скасованих мит становила 8,5 мільйона канадських доларів.
Очікується, що продовження дії цього наказу додасть до суми скасованих мит ще приблизно на 1,2 мільйона канадських доларів.
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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада виділила на допомогу Україні 8 мільярдів канадських доларів, що еквівалентно до €5,2 мільярда.
Гроші йшли на фінансову, гуманітарну, військову допомогу.
За матеріалами:
theБабель
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