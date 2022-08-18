Канада надасть Україні понад 12 мільярдів гривень на газ до опалювального сезону — Finance.ua
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Канада надасть Україні понад 12 мільярдів гривень на газ до опалювального сезону

Казна та Політика
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Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (близько 12,7 млрд гривень) допомоги на закупівлю газу.
Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
«Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону».
Кабмін зобов’язав НАК «Нафтогаз України» сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 мільярдів кубометрів, зокрема за рахунок купівлі видобутого на території України природного газу.
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У «Нафтогазі» не впевнені, що накопичать у сховища доручений урядом обсяг газу. Наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів газу. Завдання уряду полягає у накопиченні 19 млрд кубометрів палива.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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