Камера iPhone 15 Pro Max була визнана другою найкращою в світі: хто на 1-му місці — Finance.ua

Камера iPhone 15 Pro Max була визнана другою найкращою в світі: хто на 1-му місці Сьогодні 23:05 — Технології&Авто

Камера iPhone 15 Pro Max була визнана другою найкращою в світі: хто на 1-му місці

До фахівців з лабораторії DxOMark доїхав найтоповіший смартфон Apple 15-го покоління. Експерти перевірили камеру флагмана й поставили iPhone 15 Pro Max в топ-3 рейтингу. Втім, новим королем мобільної фотографії він не став.

Телефон оцінили вкрай високо: 154 бали — 153 бали за фото та 159 балів за відео (найкращий результат в рейтингу). Лідер рейтингу Huawei P60 Pro має 156 балів, а Oppo Find X6 Pro, що розмістився на третьому місці, 153 бали.

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iPhone 15 Pro Max похвалили за відмінну продуктивність камери, дуже точну візуалізацію попереднього перегляду, фотографії з розмиттям й автофокус. З мінусів виділили наявність шумів при поганому освітленні та ореоли з відблисками, що іноді виникають.

Лідери мобільної фотографії в 2023 виглядають так:

Нагадаємо, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max оснащені основним сенсором на 48 Мп, але в порівнянні з базовими айфонами він краще знімає в темряві. У 15 Pro є підтримка 3Х оптичного зума, в 15 Pro Max — 5-кратного зума. Ще флагмани Apple можуть знімати просторове відео для перегляду на гарнітурі Vision Pro.

УНІАН За матеріалами:

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